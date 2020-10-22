Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:19   22 Октября 2020
Происшествия

Микроавтобус сбил полицейского на юге Петербурга и уехал

Микроавтобус сбил полицейского на юге Петербурга и уехал

Белый микроавтобус совершил наезд на сотрудника полиции и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на юге Санкт-Петербурга сегодня утром, 22 октября, пишут "Невские Новости".

Преступника объявили в розыск. Согласно номерам, транспортное средство зарегистрировано в Ленинградской области. Спустя три часа после происшествия автомобиль обнаружили в одном из дворов на проспекте Маршала Жукова, однако водитель уже успел уйти от погони. О состоянии пострадавшего правоохранителя информации не поступало.

Несколько дней назад в Петербурге перевернулся микроавтобус с детьми. Видео опубликовало издание Nation News.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#розыск #полицейский #микроавтобус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров