Микроавтобус сбил полицейского на юге Петербурга и уехал

Белый микроавтобус совершил наезд на сотрудника полиции и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на юге Санкт-Петербурга сегодня утром, 22 октября, пишут "Невские Новости".

Белый микроавтобус совершил наезд на сотрудника полиции и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на юге Санкт-Петербурга сегодня утром, 22 октября, пишут "Невские Новости".

Преступника объявили в розыск. Согласно номерам, транспортное средство зарегистрировано в Ленинградской области. Спустя три часа после происшествия автомобиль обнаружили в одном из дворов на проспекте Маршала Жукова, однако водитель уже успел уйти от погони. О состоянии пострадавшего правоохранителя информации не поступало.

Несколько дней назад в Петербурге перевернулся микроавтобус с детьми. Видео опубликовало издание Nation News.