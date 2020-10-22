Андрей Новак: Украину ждет крупный провал в реальном секторе экономики

ВВП Украины рухнул на 11,5% по результатам прошлого квартала.

ВВП Украины рухнул на 11,5% по результатам прошлого квартала. Больше всех пострадал аграрный сектор — падение составило 13,5%. Аналогично с промышленностью, показатели которой опустились на 8,5%. Об этом, выступая в эфире интернет-канала Politeka, рассказал эксперт в области экономики Андрей Новак.

«Вот это реальное положение нашей [украинской — прим. ред.] экономики», — подчеркнул экономист.

По его словам, есть еще один важный показатель, характеризующий экономическую и деловую активность в стране, – это грузооборот. За четыре месяца Украина потеряла 17% в этой сфере.

«Еще один показатель, который характеризует [экономику — прим. ред.] – это капитальные вложения. Капитальные вложения не просто упали, а провал на 35%», — констатировал Новак.

Стоит отметить, что все это происходит на фоне обещаний США сделать Украину «аграрной сверхдержавой».

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак указывал, что слова Соединенных Штатов Америки о «великой аграрной» Украине изначально были обманом. Американские обещания нужны были только для того, чтобы Киев разорвал экономические связи с Москвой.

В действительности же, Вашингтон намерен использовать Незалежную в качестве полигона для выращивания генно-модифицированных культур, заявил Дудчак в беседе с изданием «ПолитНавигатор».