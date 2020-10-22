Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в Российской Федерации. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, передает "Интерфакс".

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в Российской Федерации. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, передает "Интерфакс".

Российское законодательство, как отметил Кучерена, позволяет Сноудену получить бессрочный вид на жительство.

"Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе", —сказал адвокат.

Эдвард Сноуден получил политическое убежище на территории Российской Федерации в связи с преследованием в США. Срок вида на жительство Сноудена завершился в апреле 2020 года, однако в связи с пандемией был продлен до 15 июня 2020 года. После окончания периода самоизоляции Сноуден подал документы на продление вида на жительство.

На вопрос о том, намерен ли Сноуден получить российское гражданство, Кучерена ответил, что пока "такой вопрос не стоит".

Отметим, в США Сноудена обвиняют в шпионаже и хищении государственной собственности.