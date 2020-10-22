СМИ сообщили о связи убившего учителя под Парижем с радикалом в Сирии

Убийца учителя истории под Парижем Абдулах Анзоров открыто заявлял о своих симпатиях к радикальному исламизму.

Убийца учителя истории под Парижем Абдулах Анзоров открыто заявлял о своих симпатиях к радикальному исламизму.

Убийца учителя истории под Парижем Абдулах Анзоров открыто заявлял о своих симпатиях к радикальному исламизму. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Анзоров вел в Сети переписку с участником террористической группировки из сирийской провинции Идлиб. Они обсуждали религиозные вопросы. При этом Анзоров интересовался возможностью переезда в другую страну для участия в боевых действиях на стороне радикальных исламистов. К настоящему моменту личность террориста установить не удалось.

Родственники Анзорова утверждают, что он начал активно интересоваться идеями радикального исламизма с весны 2020 года. Родители уверены, что Анзоров попал под дурное влияние своих друзей, с которыми он познакомился в спортзале. Именно они помогли Анзорову приобрести нож и оружие для страйкбола.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории. Преступник убил и обезглавил свою жертву. Позднее террорист был ликвидирован. Убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве, который в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию.