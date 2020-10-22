Петербургский студент задержан после кражи и стрельбы в магазине

Полиция задержала студента колледжа, устроившего стрельбу в магазине на Петергофском шоссе, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Полиция задержала студента колледжа, устроившего стрельбу в магазине на Петергофском шоссе, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Вооруженный студент третьего курса одного из петербургских колледжей накануне вечером напал на продуктовый магазин на Петергофском шоссе, совершил кражу и открыл стрельбу из пистолета, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации источника, 18-летнего молодого человека задержали и изъяли аэрозольный пистолет, а также нашли у юноши нож. Сотрудники правоохранительных органов Красносельского района Петербурга составили на стрелявшего административный протокол за мелкое хулиганство. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.