Макаревич разрешил украинцам считать борщ национальным блюдом

По мнению музыканта, самое главное в борще – это его вкус, а не принадлежность к тому или иному государству.

Киев требует от учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) присвоить борщу статус «культурного наследия Украины». Корни легендарного блюда на родине, уверены украинские повара и историки.

Идея украинизации борща принадлежит повару из Киева Евгений Клопотенко. Он подал заявку в Министерство культуры Украины, которое теперь направит официальный запрос в ЮНЕСКО. Чтобы разобраться в истории знаменитого супа международная организация может потратить несколько лет.

Причиной возмущения украинских кулинаров стал пост МИД РФ годичной давности, где борщ назвали «самым традиционным и вкусным» блюдом русской кухни.

A timeless classic! #Borsch is one of Russia's most famous & beloved #dishes & a symbol of traditional cuisine???????????????????????????? "There's a theory that the name "borsch" originated from the Russian borschevik (hogweed), which in ancient Rus was used to make soups."#Delicious #yummy pic.twitter.com/KjAKRkEsOS — Russia ???????? (@Russia) May 30, 2019

В беседе с «Политикой Сегодня» лидер группы «Машина Времени» и экс-ведущий кулинарной программы «Смак» Андрей Макаревич удивился, что украинские министерства занимаются подобными вопросами на фоне проблем, существующих в стране. Музыкант не взялся объяснить цель такого расследования со стороны Киева.

«Мое мнение такое: пусть это [принадлежность борща] будет самой большой проблемой как Украины, так и России. Существуют сотни видов борща. Есть украинский, есть и российский. А откуда выросли ноги у этого блюда – это сейчас установить очень трудно. <…> Чего добиваются украинцы – непонятно. Они что, собираются запретить его готовить в России что ли? Пусть считают, что борщ украинский. Мне от этого ни горячо, ни холодно», — заявил Макаревич.

На вопрос корреспондента «Политики Сегодня» о том, какой вид борща больше всего нравится лично ему, Макаревич ответил, как истинный ценитель качественной кухни:

«Мне вообще наплевать. Лишь бы он вкусный был».

Традиционный борщ представляет собой свекольный суп красного цвета. Обычно его подают со сметаной.