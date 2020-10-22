Кедми басней Крылова объяснил отношения России и Европы

Агрессивная риторика Европы по отношению к России демонстрирует бессилие и слабость, уверен израильский политолог.

Агрессивная риторика Европы по отношению к России демонстрирует бессилие и слабость. Такое мнение высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, выступая в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам эксперта, Европа может только перекладывать вину на кого-то другого и заниматься пропагандой, но она даже не пытается бороться за саму себя, за свои интересы.

«Европа выражает свое бессилие, свою инфантильность во всех делах агрессивной риторикой по отношению к России. Это старая европейская традиция», — считает Кедми.

Также политолог сравнил современную Европу с героем басни «Слон и Моська». По его словам, когда русский баснописец Иван Крылов писал одно из своих самых известных произведений, он даже не предполагал, насколько точно описывает нынешнюю Европу.

«Европа слаба, Европа бессильна, прежде всего — она слаба духом», — подчеркнул Кедми, перефразировав еще одно произведение Крылова. — Европа к старости слаба мозгами стала».

Это, по его словам, совершенно очевидно. Пропаганда современных европейских деятелей демонстрирует, что способность мыслить не является их сильной стороной.

Напомним, ранее глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены Евросоюза согласовали общую позицию по отношению к России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. По его словам, Еврокомиссия уже приступила к обсуждению новых антироссийских санкций.