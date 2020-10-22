Актриса – прототип диснеевской Белоснежки скончалась на 102-м году жизни

Актриса, хореограф и модель Мардж Чэмпион скончалась в США на 102-м году жизни. Именно она была прототипом для Белоснежки Уолта Диснея, пишет РИА Новости.

Актриса, хореограф и модель Мардж Чэмпион скончалась в США на 102-м году жизни. Именно она была прототипом для Белоснежки Уолта Диснея, пишет РИА Новости.

Информацию о ее смерти подтвердил тренер по бальным танцам Пьер Дюлэйн. Он с грустью сообщил, что обладательница премии "Эмми" за постановку танцев в телефильме "Queen of the stardust ballroom" ушла из жизни в среду. Причина смерти артистки не уточняется.

Мардж Чэмпион родилась в Калифорнии в семье хореографа и предпринимательницы. С детства она увлекалась танцами, а в 12 лет начала вести танцевальные классы в школе ее отца. Повзрослев, она стала выступать на Бродвее и сниматься в кино.