Украинцев призвали копить деньги и не рассчитывать на пенсию

Немецкая экономика сильнее украинской, но даже там на пенсию никто не полагается и откладывает деньги, поделился экс-министр.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что украинцам лучше не рассчитывать на государственную пенсию по старости. По его словам, необходимо откладывать как минимум 10% с зарплаты или с любого другого дохода.

Экс-министр напомнил, что в 2004 году, когда ему исполнилось 29 лет, получил первую работу после аспирантуры в Боннском университете. Тогда Милованов поинтересовался у коллег, какие выплаты получают пожилые граждане в Германии, хватает ли людям пенсии.

Коллеги посоветовали не рассчитывать на государственные деньги, поскольку к тому моменту, когда придет время и Милованов выйдет на пенсию, немецкая пенсионная система обанкротится.

«Потому что люди живут все дольше, а рожают детей все меньше. Поэтому государственная пенсия хоть и будет, но неадекватно маленькая. Они посоветовали, чтобы я на эту пенсию не рассчитывал накапливал сам. Что я и делаю», — поделился воспоминаниям украинский политик.

Аналогичная ситуация и на Украине, точнее — еще хуже, потому что украинская экономика слабее немецкой, продолжил Милованов. Никто не знает, сколько именно нужно накопить денег на старость, и рекомендации жителей разных стран разнятся.

Например, Милованов, по его словам, откладывает 10-40% дохода, американский коллеги — около 15%, но многие на Украине вообще ничего не оставляют и тратят все и сразу.

«И это очень плохо. Довольно часто, когда я говорю о необходимости откладывать, мне возражают. Мол "зарплата и так маленькая, мы уже платим отчисления в пенсионный фонд, а ты хочешь, чтобы мы дополнительно откладывали. Ты что издеваешься?". Нет, я не издеваюсь, а говорю правду», — подчеркнул экс-министр.

Милованов добавил, что на Украине маленькие зарплаты и пенсионный фонд, поэтому, по его мнению, необходимо рассчитывать только на себя, а не на государство. Сбережения лучше не хранить дома или на карте, а вкладывать.

Однако вложение сбережений сложный вопрос для украинцев, поскольку в стране не работают рынки капитала, а инвестировать — значит рискнуть, только неизвестно в плюс или минус. Милованов не советует покупать квартиры, потому что рынок недвижимости недостаточно быстро растет в цене.

При этом экс-министр предложил положить часть денег на банковский депозит, часть вложить в облигации внутреннего государственного валютного займа, а остальное — в международные ценные бумаги. Украинское законодательство позволяет реализовать каждый метод, а инвестиционные компании предоставляют необходимые для этого инструменты.

«Если ничего не откладывать, то на пенсии не будешь иметь денег. Накапливайте и становитесь богатыми», — подытожил Милованов.

В 2021-ом году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те украинцы, у которых есть 28-ми летний стаж. Поэтому у граждан Украины есть несколько выходов: во-первых, остаться без пенсии. Так случится, если человек не наработал 15 лет официального стажа. Во-вторых, подождать и выйти на пенсию в 63 года, но для этого необходимо от 17 до 27 лет трудового стажа.

Также некоторые украинцы, получающие пенсию, субсидию, пособие или стипендию, лишатся государственной помощи. Речь идет, например, о пенсионерах или матерях-одиночках. Страна проверит украинцев на законность получения таких выплат, когда создаст специальную онлайн-платформу и соберет из госреестров необходимую информацию о гражданах.

Такую меру предусмотрели законопроектом «О верификации и мониторинге государственных выплат», который поддержали 248 депутатов Верховной рады. Если выяснится, что украинец незаконно получил любую из выплат, тогда гражданина обяжут вернуть деньги. При этом, если гражданин не согласится возвращать средства, тогда он вправе оспорить решение в суде. В судебном порядке решат и вопросы принудительного взыскания денег с нарушителей.