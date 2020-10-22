Эскадренные миноносцы ВМС США первыми получат гиперзвуковые ракеты

Военно-морские силы США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на советника президента США по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

Военно-морские силы США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на советника президента США по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

Американский политик заявил, что сначала новое оружие получат подводные лодки типа "Вирджиния", а также эскадренные миноносцы типа "Замволт". В перспективе гиперзвуковые ракеты получат все три серии эсминцев типа "Арли Берк", заявил О`Брайен, выступая на военно-морской верфи "Портсмут" в штате Мэн.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее заявил, что к 2023 году гиперзвуковое оружие получат и сухопутные силы.

Американские разработчики уже приступили к созданию гиперзвуковых ракет. Глава Пентагона Марк Эспер ранее отметил, что США потребуется время, чтобы достигнуть уровня РФ и КНР в этой области.