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14:40   22 Октября 2020
Армия

Эскадренные миноносцы ВМС США первыми получат гиперзвуковые ракеты

Эскадренные миноносцы ВМС США первыми получат гиперзвуковые ракеты

Военно-морские силы США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на советника президента США по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

Американский политик заявил, что сначала новое оружие получат подводные лодки типа "Вирджиния", а также эскадренные миноносцы типа "Замволт". В перспективе гиперзвуковые ракеты получат все три серии эсминцев типа "Арли Берк", заявил О`Брайен, выступая на военно-морской верфи "Портсмут" в штате Мэн.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее заявил, что к 2023 году гиперзвуковое оружие получат и сухопутные силы.

Американские разработчики уже приступили к созданию гиперзвуковых ракет. Глава Пентагона Марк Эспер ранее отметил, что США потребуется время, чтобы достигнуть уровня РФ и КНР в этой области.

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#сша #гиперзвуковое оружие #эспер

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