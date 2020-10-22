Алиев допустил создание в Нагорном Карабахе культурной армянской автономии

Создание в Нагорном Карабахе культурной автономии армян допустил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости сообщило, что Алиев сослался на соответствующий опыт европейских стран.

Создание в Нагорном Карабахе культурной автономии армян допустил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости сообщило, что Алиев сослался на соответствующий опыт европейских стран.

Создание второго армянского государства на территории Азербайджана Ильхам Алиев считает недопустимым. При этом он не исключает создания в Нагорном Карабахе культурной автономии армян, как это делается в Европе, где этнические меньшинства получают определенные права в местах их компактного проживания. В Степанакерте с такой позицией не соглашаются и готовы сражаться за независимость Нагорно-Карабахской Республики от Азербайджана.