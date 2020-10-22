Потерявший дочь Конкин разрыдался на ток-шоу из-за обвинений сына

Потерявший дочь артист Владимир Конкин разрыдался за кулисами программы "Пусть говорят", из-за чего не смог выйти в студию.

Потерявший дочь артист Владимир Конкин разрыдался за кулисами программы "Пусть говорят", из-за чего не смог выйти в студию.

Конкин болезненно переживает утрату дочери Софии. Артист был приглашен на передачу Первого канала, но не смог выйти к зрителям после слов своего сына Ярослава, который обвинил отца в связи с директором Еленой Переслени.

Ярослав заявил, что Конкин начал роман с любовницей на глазах у жены. Родственник обвинил Переслени в том, что она запрещала актеру общаться с детьми. Сама директор отрицает эту связь и считает, что семье Конкина нужно заниматься расследованием гибели девушки, а не распространением слухов.

Артист не выдержал слов, которые произнес собственный сын в его адрес. Конкин разрыдался и не смог сам объяснить произошедшее. По мнению невестки, Ярослав ждет, когда отец первый пойдет к нему навстречу. Сын затаил на артиста обиду из-за того, что Конкин однажды выстрелил в него, перепутав с грабителем.