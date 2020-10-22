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14:26   22 Октября 2020
Экономика

Госдума РФ одобрила проект о "заморозке" накопительной пенсии

Госдума РФ одобрила проект о "заморозке" накопительной пенсии

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год, передает РИА Новости.

Шесть процентов зарплаты граждан России, которые предназначены для накопления, с 2014 года направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут в качестве выплаты нынешним пенсионерам.

Такая норма должна была действовать до следующего года. Но глава РФ Владимир Путин в 2019 году подписал федеральный закон о "заморозке" в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го.

Также в пояснительной записке уточняется, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".

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#госдума #путин #пенсии

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