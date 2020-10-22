Нарышкин: спецслужбы видят вмешательство в дела Белоруссии

Визит директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Минск 22 октября начался с обстоятельной беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. БелТА сообщает, что Нарышкин видит признаки вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Визит директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Минск 22 октября начался с обстоятельной беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. БелТА сообщает, что Нарышкин видит признаки вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Внешнее вмешательство в политические процессы и в России, и в Белоруссии назвал очевидным директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что спецслужбы обеих стран видят стремление внешних сил неконституционным способом сменить руководство Белоруссии. Сергей Нарышкин подчеркнул необходимость политической стабильности в Белоруссии для проведения конституционной реформы.