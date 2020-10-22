Программу льготной ипотеки продлят в РФ до 2021 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года. На заседании кабмина глава правительства отметил, что эта программа помогла как российским семьям, так и строительной отрасли.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года. На заседании кабмина глава правительства отметил, что эта программа помогла как российским семьям, так и строительной отрасли.

"Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года", — сказал Мишустин, подчеркнув, что данный вопрос касается миллионов людей.

Премьер-министр напомнил, что изначально программа должна была действовать до 1 ноября 2020 года, однако на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил сохранить льготную ставку до 1 июля следующего года.

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