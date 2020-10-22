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14:12   22 Октября 2020
Происшествия

Один человек пострадал при крушении тренировочного самолета в Стамбуле

Один человек пострадал при крушении тренировочного самолета в Стамбуле

Тренировочный самолет разбился в Стамбуле. Один человек получил травмы, передает ТАСС со ссылкой на правительственное сообщение.

Самолет потерпел крушение 22 октября в районе Бююкчекмедже. Воздушное судно вылетело из аэропорта имени Хезарфена Ахмета Челеби. Пилот принял решение об экстренной посадке из-за неисправности в двигателе. Самолет рухнул в открытом поле, когда заходил на посадку.

Пострадавший во время обучения пилот был госпитализирован. Его перевезли в больницу на вертолете. О состоянии травмированного не сообщается. Устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего.

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