Закон о прокуратуре приведен Госдумой в соответствие с Конституцией России

Госдума России приняла поправки в законопроект о прокуратуре, которые направлены на осуществление новых конституционных положений. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума России приняла поправки в законопроект о прокуратуре, которые направлены на осуществление новых конституционных положений. Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, прокуратура является единой федеральной централизованной системой органов, которая контролирует соблюдение конституции, исполнение законов, соблюдение прав человека, уголовное преследование в рамках своих полномочий.

Генеральный прокурор, а также прокуроры субъектов РФ, военных и других специализированных прокуратур будут назначаться по итогам консультаций с Совфедом, а освобождаться от должности главой государства.