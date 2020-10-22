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13:40   22 Октября 2020
Происшествия

Названы выявленные у Ефремова болезни

Названы выявленные у Ефремова болезни

Москва, 22 октября. Судья в ходе заседания по жалобе актера Михаила Ефремова огласила перечень болезней, выявленных у актера.

Согласно заключению медицинских специалистов, сделанному 20 сентября, у звезды диагностированы бронхиальная астма и хронический бронхит. Кроме того, у Ефремова выявили жировую дегенерацию печени и склеротическую болезнь сердца.

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#апелляция #ефремов #болезни

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