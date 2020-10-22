Названы выявленные у Ефремова болезни

Москва, 22 октября. Судья в ходе заседания по жалобе актера Михаила Ефремова огласила перечень болезней, выявленных у актера.

Москва, 22 октября. Судья в ходе заседания по жалобе актера Михаила Ефремова огласила перечень болезней, выявленных у актера.

Согласно заключению медицинских специалистов, сделанному 20 сентября, у звезды диагностированы бронхиальная астма и хронический бронхит. Кроме того, у Ефремова выявили жировую дегенерацию печени и склеротическую болезнь сердца.