13:40 22 Октября 2020Происшествия
Названы выявленные у Ефремова болезни
Москва, 22 октября. Судья в ходе заседания по жалобе актера Михаила Ефремова огласила перечень болезней, выявленных у актера.
Москва, 22 октября. Судья в ходе заседания по жалобе актера Михаила Ефремова огласила перечень болезней, выявленных у актера.
Согласно заключению медицинских специалистов, сделанному 20 сентября, у звезды диагностированы бронхиальная астма и хронический бронхит. Кроме того, у Ефремова выявили жировую дегенерацию печени и склеротическую болезнь сердца.