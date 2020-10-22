Депутат Бальбек указал на безразличие простых американцев к судьбе Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что рядовым американцам безразлична борьба властей США за статус Крымского полуострова. Такое мнение он высказал, комментируя статью американского журнала, сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что рядовым американцам безразлична борьба властей США за статус Крымского полуострова. Такое мнение он высказал, комментируя статью американского журнала, сообщает РИА Новости.

Ранее автор известного издания The National Interest Тэд Карпентер в своей статье призвал российское и американское руководство уменьшить накал страстей между странами. Он также отметил, что регулярные призывы США вернуть Крым Украине не имеют никакого смысла.

По мнению российского политика, призывы колумниста The National Interest в полной мере отображают реальное отношение американцев к статусу российского полуострова. Бальбек отметил, что обстановка в мире сейчас крайне напряженная: пандемия коронавируса, терроризм и мировой политический кризис. В связи с этим рядовым американцам нет никакого дела до принадлежности Крыма, подытожил депутат.