Песков опроверг сообщения о встрече Путина с Чубайсом

Сообщения о встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом 21 октября появились в некоторых СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как сообщил ТАСС, опроверг эту информацию.

Сообщения о встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом 21 октября появились в некоторых СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как сообщил ТАСС, опроверг эту информацию.

Опровержение сообщений некоторых СМИ об отдельной встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом по поводу его отставки поступило от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сообщил, что ему неизвестно о каких-либо встречах главы государства с Чубайсом в очном или видеоформате. Также ему неизвестно о намерениях главы "Роснано" сменить работу.