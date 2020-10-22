Песков опроверг вмешательство РФ в выборы президента США

Обвинения России во вмешательстве в грядущие выборы президента США являются безосновательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обвинения России во вмешательстве в грядущие выборы президента США являются безосновательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о "вмешательстве" России в выборы американского президента. Представитель Кремля опроверг голословные обвинения американской стороны и назвал их безосновательными. Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Сенатор Константин Косачев ранее высказался о заявлениях США против РФ. По словам сенатора, американских избирателей держат в страхе перед вмешательством извне.