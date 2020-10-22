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13:18   22 Октября 2020
Армия

Участие третьих стран в конфликте в НКР зависит от позиций Баку и Еревана

Участие третьих стран в конфликте в НКР зависит от позиций Баку и Еревана

Участие третьих стран в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе зависит от согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия прилагает все возможные усилия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическом русле, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, Москва не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта в Карабахе.

Несмотря на достигнутые представителями МИД Армении и Азербайджана договоренности, Ереван и Баку не соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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#россия #азербайджан #армения #карабах

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