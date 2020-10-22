Обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова отпустили под домашний арест

Суд Красноярска отпустил обвиняемого в убийствах бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест, передает RT.

Суд Красноярска отпустил обвиняемого в убийствах бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест, передает RT.

Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Быкову с заключения под стражу на домашний арест с ограничением определенных действий. Следствие обвиняет предпринимателя в организации двух убийств.

По информации правоохранителей, преступления были совершены в 1994 году. Были убиты два члена преступной группировки. Задержание бизнесмена произошло 7 мая. Железнодорожный районный суд заключил Быкова под стражу до 4 июля, затем арест был продлен до 3 октября.