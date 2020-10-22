Русский Энрике Иглесиас пропал без вести в Подмосковье

Планировавший грандиозное возвращение на сцену Андрей Губин внезапно исчез, пишет издание "Семь Дней". Последний раз артист выходил на связь в начале сентября.

Планировавший грандиозное возвращение на сцену Андрей Губин внезапно исчез, пишет издание "Семь Дней". Последний раз артист выходил на связь в начале сентября.

С августа певец перестал соглашаться на съемки и отказывался от всех выступлений. Тревогу забили не только поклонники, но и близкие друзья Андрея — уже больше месяца он не контактировал даже с ними. Они боятся, что музыкант мог попасть в неприятности.

Журналисты безуспешно пытаются связаться со звездой 90-х, но все звонки и сообщения остаются без ответа. Представители Губина не дают никаких комментариев.

Несколько лет назад Андрей Губин рассказал о заболевании, из-за которого ему пришлось отложить карьеру и сосредоточиться на лечении. Не исключено, что у певца могло случиться обострение. Поклонники творчества Губина выразили готовность оказать ему материальную помощь.