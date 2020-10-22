Петербургские предприятия начнут принимать посетителей по QR-коду

Организации и предприятия Санкт-Петербурга должны получить уникальный QR-код в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Организации и предприятия Санкт-Петербурга должны получить уникальный QR-код в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Специальный код нужно будет размещать на видных местах по каждому адресу нахождения организации. Это решение позволит отслеживать контакты горожан для нераспространения коронавируса. Глава города внес соответствующие изменения в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".