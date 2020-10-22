12:50 22 Октября 2020Армия
МО РФ развернет мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в Цхинвале
Многофункциональный мобильный госпиталь Минобороны РФ будет развернут в ближайшее время в Южной Осетии для оказания помощи населению в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение отдал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет "Звезда".
Многофункциональный мобильный госпиталь Минобороны РФ будет развернут в ближайшее время в Южной Осетии для оказания помощи населению в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение отдал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет "Звезда".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил оборонному ведомству республики направить обращение в МО РФ с просьбой предоставить профильных специалистов и развернуть мобильный госпиталь в Цхинвале для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение развернуть госпиталь Министерства обороны в Цхинвале.
"Прошу приступить в этой работе сегодня", - сказал Шойгу в ходе совещания, посвященного мерам предупреждения распространения коронавируса.