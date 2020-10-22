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12:50   22 Октября 2020
Армия

МО РФ развернет мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в Цхинвале

МО РФ развернет мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в Цхинвале

Многофункциональный мобильный госпиталь Минобороны РФ будет развернут в ближайшее время в Южной Осетии для оказания помощи населению в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение отдал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет "Звезда".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил оборонному ведомству республики направить обращение в МО РФ с просьбой предоставить профильных специалистов и развернуть мобильный госпиталь в Цхинвале для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение развернуть госпиталь Министерства обороны в Цхинвале.

"Прошу приступить в этой работе сегодня", - сказал Шойгу в ходе совещания, посвященного мерам предупреждения распространения коронавируса.

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#шойгу #минобороны рф #южная осетия #мобильный госпиталь

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