Самолет SSJ-100 готовится экстренно сесть в Шереметьево

Неисправность шасси показал датчик на борту самолета SSJ-100, летящего из Воронежа в Москву. ТАСС сообщил, что самолет готовится сесть в аэропорту Шереметьево.

Неисправность шасси показал датчик на борту самолета SSJ-100, летящего из Воронежа в Москву. ТАСС сообщил, что самолет готовится сесть в аэропорту Шереметьево.

Датчик неисправности шасси на самолете SSJ-100, вылетевшем из Воронежа в Москву, подал сигнал тревоги примерно через 50 минут после взлета. Экстренные службы сообщили, что самолет готовится к посадке в аэропорту Шереметьево. Предпринимаются все меры для безопасной посадке лайнера и экстренной эвакуации пассажиров, если это будет необходимо.