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12:44   22 Октября 2020
Происшествия

Самолет SSJ-100 готовится экстренно сесть в Шереметьево

Самолет SSJ-100 готовится экстренно сесть в Шереметьево

Неисправность шасси показал датчик на борту самолета SSJ-100, летящего из Воронежа в Москву. ТАСС сообщил, что самолет готовится сесть в аэропорту Шереметьево.

Датчик неисправности шасси на самолете SSJ-100, вылетевшем из Воронежа в Москву, подал сигнал тревоги примерно через 50 минут после взлета. Экстренные службы сообщили, что самолет готовится к посадке в аэропорту Шереметьево. Предпринимаются все меры для безопасной посадке лайнера и экстренной эвакуации пассажиров, если это будет необходимо.

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#шереметьево #ssj-100 #неисправность шасси

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