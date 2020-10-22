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12:40   22 Октября 2020
Политика

Направляющимся в ООН экспертам из России отказали в визах

Направляющимся в ООН экспертам из России отказали в визах

Экспертам из России, которых направляют для участия в обсуждениях и комитетах Генассамблеи ООН, отказали в выдаче виз. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Как отметил Вершинин на круглом столе в Совете Федерации, российская сторона сейчас пытается направить в Нью-Йорк своих экспертов, однако не всем из них предоставляют визы.

Ранее стало известно, что Россия оказалась в числе стран, избранных Генассамблеей ООН в Совет по правам человека. В Госдепартаменте США выразили сожаление по этому поводу. Соединенные Штаты объявили о своем выходе из СПЧ ООН в 2018 году.

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