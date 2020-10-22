Ефремов рассказал об искреннем раскаянии за аварию в центре Москвы

Осужденный за аварию в центре столицы заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил в жалобе, что раскаивается за совершенное им преступление. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда.

Осужденный за аварию в центре столицы заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил в жалобе, что раскаивается за совершенное им преступление. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда.

Актер в направленной в суд жалобе также утверждает, что его бывший правозащитник Эльман Пашаев занимался не своими прямыми обязанностями, а саморекламой. В тексте отдельно указано, что экс-адвокат Ефремова позволял себе давать интервью без согласия своего клиента, отмечается в ТАСС.

В Мосгорсуде в четверг, 22 октября, проходит рассмотрение жалоб актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, и его адвокатов.