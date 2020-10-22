Коровы стали универсальным средством борьбы со стрессом в Нидерландах

Приверженцы «коровотерапии» полагают, что объятия оказывают расслабляющий эффект.

В Нидерландах придумали новый способ борьбы со стрессом — koe knuffelen, что в переводе с голландского означает «обнимать корову». Как сообщает «Би-би-си», соответствующую услугу предоставляют несколько ферм в стране.

Приверженцы «коровотерапии» полагают, что объятия с животным способствует выработке окситоцина. Этот гормон блокирует вызывающего стресс собрата — кортизол. Любители понежиться с парнокопытными уверяют, что размеренное биение сердце животного оказывает расслабляющий эффект. Эксперты подтверждают их слова. Как объяснил консультант в области ветеринарии Прери Конлон, время, проведенное рядом с животными и тактильные контакты с ними, положительно влияют на человека.

«Объятия с животными в целом высвобождают эти "хорошие" нейромедиаторы», — сказал специалист.

Идея обниматься с коровами в Нидерландах возникла около десяти лет назад. Сегодня подобную услугу предоставляют фермы в Роттердаме, Швейцарии и в США. Исследование 2007 года, опубликованное журнале Applied Animal Behavior Science, говорит, что животным тоже нравится контакт с человеком. Коровы расслабляются и откидывают уши назад, когда им массируют шею.