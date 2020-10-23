Извечный спор. Почему заглохла идея о бесплатном втором высшем образовании

Разобрались, кто сможет получить второй диплом бесплатно, если соответствующий законопроект вступит в силу.

Год назад президент России поручил парламенту и кабинету министров заняться проблемой получения гражданами второго высшего образования за счет госбюджета.

В феврале был подготовлен законопроект, который позволит россиянам получать бесплатно второе или последующее высшее образование, но с оговоркой, что новая специальность будет из области искусств. В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин признался, что законопроект в настоящее время «подвис».

«Его основным двигателем была замминистра науки и высшего образования Мария Лукашевич, которая в настоящее время находится под следствием (Лукашевич подозревается в хищении более 40 млн бюджетных средств - прим.ред.)», — объяснил член фракции КПРФ паузу в обсуждении законопроекта.

Парламентарии предлагали внести и другую поправку: предоставить возможность за счет государства «переподготовиться» тем, кто получил инвалидность уже после выпуска из вуза. Для этого гражданам следовало бы предоставить направление из службы занятости о том, что они не в состоянии работать по первой специальности. Это предусматривал закон 1992 года.

Олег Смолин считает, что в идеале получать бесплатно второе высшее должен любой «промахнувшийся» с первым выбором гражданин, но, разумеется, на конкурсной основе.

«Но пока это не задача сегодняшнего дня», — уточняет депутат.

Собеседник ПС подчеркнул, что в 2020 году произошли другие значимые подвижки в сфере образования: например, увеличен бюджетный прием. Однако количество учебных мест, оплачиваемых из государственной казны, еще не достигло уровня 2016 года (после которого прием сокращался). Коммунист убежден, что сперва нужно решить эту проблему.

Депутат Госдумы обратил внимание еще на одно серьезное упущение, особенно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой: сейчас врачи могут переквалифицироваться на другие медицинские специальности только платно. Смолин твердо уверен, что государство должно заняться этим вопросом ради главных героев 2020 года.

Идея предоставлять бюджетные места жаждущим вторую «вышку» в области искусства гражданам с уже имеющимся дипломом родилась у Владимира Путина после встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа в октябре 2019 года. На мысль президента страны натолкнул вопрос режиссера Вадима Абдрашитова, который заметил, что творческие вузы «катастрофически помолодели». По его словам, сейчас в эти вузы в основном поступают 17-18-летние ребята, закончившие среднюю школу.

«Что они мне, как зрителю, могут сказать? Ясное дело — речь идет о режиссерах и сценаристах. То же самое происходит в Литературном институте — помолодели будущие писатели», — посетовал Абдрашитов.

«Смыслообразующие специальности», по мнению режиссера, должны занимать представители старших возрастов, которые уже имеют первое образование. А за платное второе во ВГИКе, к примеру, необходимо заплатить полмиллиона рублей в год. Поэтому президентская инициатива касалась программ подготовки режиссеров театра, кино и телевидения, дирижеров, композиторов, литературных работников и переводчиков художественной литературы.

Почему Владимир Путин остановился именно на людях искусства, «Политике Сегодня» объяснил ректор МГТУ им.Н.Э.Баумана Анатолий Александров.

«Творческие специальности весьма специфичные, связаны с природными талантами людей, рассуждает ученый. — Вот он закончил вуз, а хочет быть режиссером кино. Ну и бог с ним. Замечательно, что у него есть такой талант. Это особая категория людей, поэтому о ней и подумали».

При этом член Высшего совета партии «Единая Россия» признался, что будет рад, если поправки коснутся и технического образования.

Противоположного мнения придерживается петербургский коллега Александрова - ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. По его словам, нет никакой необходимости в изменении действующего закона в сторону второго бесплатного. Васильев не видит спроса россиян на такую государственную «услугу».

«Сроки обучения во всем мире сокращаются, а дальше додумывайте сами», — отрезал член-корреспондент РАН.

Доцент кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Евгений Савеленок предлагает запустить обсуждаемую образовательную программу в регионах, где закрываются крупные предприятия, чтобы у сотрудников была возможность пройти переподготовку бесплатно. Также преподаватель отмечает, что запрос на второе высшее чаще встречается у людей среднего возраста, поскольку многих специальностей не было ни на рынке труда, ни в университетах, когда они поступали в вузы.

«В сравнении с советским прошлым эта тенденция налицо», — констатирует Савеленок.

В то же время заместитель заведующего кафедрой менеджмента инноваций подчеркивает, что для абитуриентов послешкольного возраста условия для бюджетного обучения созданы достаточно мощные.

Эксперты отмечают, что если и выделять бюджет для тех, кто получает второй диплом, то отдельный от тех, кто пришел учиться впервые. Сами россияне тоже настроены осторожно по отношению к «подвисшему» законопроекту.

«Такая реформа нужна, но только при условии, что поступать на бюджет будут не все, а хорошо прошедшие вступительные испытания», — высказалась обладатель трех дипломов о высшем образовании и член партии «Единая Россия» Регина Митрохина.

В Государственной Думе заверяют, что законопроект будут «двигать», но не уточняют, удастся ли абитуриентам 2021 года воспользоваться новыми возможностями.

К слову, некоторые федеральные вузы реализуют подобные программы самостоятельно, за счет грантовых средств — например, второе высшее образование в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения бесплатно получают «лица, проявившие выдающиеся творческие способности». Они осваивают профессии режиссера и драматурга.