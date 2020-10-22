Россиян могут окончательно лишить накопительной части пенсии
Госдума на заседании в четверг, 22 октября, приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, до конца 2023. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что такое накопительная пенсия и кого выплата касается.
«Накопительная пенсия была введена в систему обязательного пенсионного страхования, как наполнительный элемент. Тот тариф, который работодатель перечисляет в фонд пенсионный — 22%, он делился: 16% уходило на страховую часть, а 6% на формирование накопительной пенсии. Вот заморозка предполагает, что весь тариф, все 22%, идут на страховую часть, то есть остаются в Пенсионном фонде», — сказал депутат.
Нилов разъяснил, куда ранее уходила накопительная часть пенсии. По его словам, 6% направляли в негосударственный пенсионный фонд, который россиянин выбирал, либо оставались в ПФР, который передавал накопления для управления во «Внешэкономбанк».
«Заморозка раньше была по умолчанию, автоматически для всех. Но до конца 2015 года нужно было подать заявление о том, чтобы накопительная пенсия дальше формировалась. И это касается только тех, кто моложе 1967 года рождения. Соответственно, те, кто подал заявление, вот их эта заморозка касается», — добавил депутат.
Накопительная пенсия — ежемесячная пожизненная выплата, которая формировалась за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Правительство в 2014 году заморозило накопительную часть пенсии, чтобы 6% оставались в Пенсионном фонде и не уходили дальше, продолжил Нилов.
С 2002 года все официально работающие россияне отчисляли 6% заработка в накопительную часть пенсии, чем до 2014 года формировали и увеличивали собственный пенсионный капитал. Однако с 2014 года и до настоящего времени деньги не копятся, а уходят на выплаты текущих пенсий пожилым россиянам. Нилов разъяснил плюсы и минусы накопительной пенсии.
«С одной стороны это хорошо для тех, кто получает маленькие пенсии и зарплаты, потому что зарабатывается больше таким образом страховых баллов. Плохо то, что явно показывает, что система барахлит. Мы обнадежили людей, которые писали заявления, которые хотели, чтобы пенсия формировалась накопительная», — отметил депутат.
Нилов считает, что страна изначально ошиблась, когда ввела накопительную пенсию в систему обязательного пенсионного страхования. По его мнению, это должно быть добровольным делом каждого россиянина. Депутат объяснил, что будет, если в ГД решат продлить заморозку накопительной части пенсии.
«Будут действовать дальше те законодательные нормы, которые существуют сегодня. Тариф будет делиться, если дальше не предложат продлить заморозку. Я не исключаю, что дальше будут продлевать. Сейчас идет работа, направленная на то, чтобы вывести из системы обаятельного пенсионного страхования накопительную пенсию и сделать ее добровольной», — подытожил председатель комитета ГД по труду.
Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов оценил перспективы разморозки таких выплат. По его словам, если накопительную пенсию разморозят, тогда федеральному бюджету придется искать дополнительные деньги, чтобы профинансировать страховые пенсии по старости.
По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически. Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важно знать #пенсия #80лет pic.twitter.com/Q2UWskCbVB— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) October 5, 2020