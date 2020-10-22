Россиян могут окончательно лишить накопительной части пенсии

Депутаты обсуждают продление заморозки накопительной части пенсии до 2023 года, Нилов объяснил, почему страна ошиблась изначально.

Госдума на заседании в четверг, 22 октября, приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, до конца 2023. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что такое накопительная пенсия и кого выплата касается.

«Накопительная пенсия была введена в систему обязательного пенсионного страхования, как наполнительный элемент. Тот тариф, который работодатель перечисляет в фонд пенсионный — 22%, он делился: 16% уходило на страховую часть, а 6% на формирование накопительной пенсии. Вот заморозка предполагает, что весь тариф, все 22%, идут на страховую часть, то есть остаются в Пенсионном фонде», — сказал депутат.

Нилов разъяснил, куда ранее уходила накопительная часть пенсии. По его словам, 6% направляли в негосударственный пенсионный фонд, который россиянин выбирал, либо оставались в ПФР, который передавал накопления для управления во «Внешэкономбанк».

«Заморозка раньше была по умолчанию, автоматически для всех. Но до конца 2015 года нужно было подать заявление о том, чтобы накопительная пенсия дальше формировалась. И это касается только тех, кто моложе 1967 года рождения. Соответственно, те, кто подал заявление, вот их эта заморозка касается», — добавил депутат.

Накопительная пенсия — ежемесячная пожизненная выплата, которая формировалась за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Правительство в 2014 году заморозило накопительную часть пенсии, чтобы 6% оставались в Пенсионном фонде и не уходили дальше, продолжил Нилов.

С 2002 года все официально работающие россияне отчисляли 6% заработка в накопительную часть пенсии, чем до 2014 года формировали и увеличивали собственный пенсионный капитал. Однако с 2014 года и до настоящего времени деньги не копятся, а уходят на выплаты текущих пенсий пожилым россиянам. Нилов разъяснил плюсы и минусы накопительной пенсии.

«С одной стороны это хорошо для тех, кто получает маленькие пенсии и зарплаты, потому что зарабатывается больше таким образом страховых баллов. Плохо то, что явно показывает, что система барахлит. Мы обнадежили людей, которые писали заявления, которые хотели, чтобы пенсия формировалась накопительная», — отметил депутат.

Нилов считает, что страна изначально ошиблась, когда ввела накопительную пенсию в систему обязательного пенсионного страхования. По его мнению, это должно быть добровольным делом каждого россиянина. Депутат объяснил, что будет, если в ГД решат продлить заморозку накопительной части пенсии.

«Будут действовать дальше те законодательные нормы, которые существуют сегодня. Тариф будет делиться, если дальше не предложат продлить заморозку. Я не исключаю, что дальше будут продлевать. Сейчас идет работа, направленная на то, чтобы вывести из системы обаятельного пенсионного страхования накопительную пенсию и сделать ее добровольной», — подытожил председатель комитета ГД по труду.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов оценил перспективы разморозки таких выплат. По его словам, если накопительную пенсию разморозят, тогда федеральному бюджету придется искать дополнительные деньги, чтобы профинансировать страховые пенсии по старости.