42-летнюю Любовь Толкалину раскритиковали за фото без штанов

Актриса театра и кино Любовь Толкалина продолжает радовать подписчиков своего Instagram-аккаунта новыми фотографиями, позволяющими оценить ее стройное тело. Очередной снимок, к слову, пришелся некоторым фолловерам не по нраву.

Актриса театра и кино Любовь Толкалина продолжает радовать подписчиков своего Instagram-аккаунта новыми фотографиями, позволяющими оценить ее стройное тело. Очередной снимок, к слову, пришелся некоторым фолловерам не по нраву.

42-летняя актриса на фотографии сидит возле большого зеркала в одном белом свитере. При этом Толкалина словно пытается слиться со своим отражением в чувственном поцелуе, вытянув губы в трубочку.

Особое внимание на снимке уделено длинным ножкам звезды фильма "Слушатель", неприкрытым штанами: Толкалина умастилась на полу голыми ягодицами, вытянув ноги вдоль зеркала. Некоторым поклонникам этот элемент фото пришелся не по вкусу.

"Так противно маслы (кости бедра. — Прим. ред.) свои выставила. Срамота", — пишет в комментариях под фото одна из пользовательниц социальной сети.

Стоит отметить, что большинство фолловеров тепло встретили новое фото Толкалиной: поклонники поинтересовались рецептом стройности актрисы, а также отметили общую постановку кадра. Актриса в описании к посту поделилась с фанатами своими мыслями о наваждении и правде, а также задала риторический вопрос: "Как же их различать?".