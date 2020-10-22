12:24 22 Октября 2020Политика
Нарышкин заявил, что перед встречей с Лукашенко провел разговор с Путиным
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Директор СВР переговорил с российским лидером перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пока неизвестно, о чем Нарышкин общался с Путиным. Позднее глава СВР встретился с лидером Республики Беларусь и обсудил обстановку вокруг Союзного государства. Встреча прошла во Дворце Независимости.