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12:24   22 Октября 2020
Политика

Нарышкин заявил, что перед встречей с Лукашенко провел разговор с Путиным

Нарышкин заявил, что перед встречей с Лукашенко провел разговор с Путиным

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Директор СВР переговорил с российским лидером перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пока неизвестно, о чем Нарышкин общался с Путиным. Позднее глава СВР встретился с лидером Республики Беларусь и обсудил обстановку вокруг Союзного государства. Встреча прошла во Дворце Независимости.

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#путин #нарышкин #белоруссия

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