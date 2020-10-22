Дипломат назвал последствия «десантной операции» РФ в Нагорном Карабахе

По словам собеседника «Политики Сегодня», в желании Турции прийти на помощь Азербайджану нет юридических противоречий.

Анкара официально подтвердила свое намерение вмешаться в конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). В эфире телеканала CNN Turk вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна отправит свои войска в Азербайджан, если от него поступит соответствующий запрос. По словам Октая, с момента обострения конфликта (сентябрь 2020 года) президент Реджеп Тайип Эрдоган «не колеблется» в этом вопросе.

Спустя несколько часов на подобное заявление ответил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В беседе с Национальной службой новостей (НСН) парламентарий рассказал, что Россия не будет игнорировать установление новых порядков в Закавказье.

Затулин допустил, что Москва может вмешаться в конфликт по нескольким сценариям:

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. <…> Мы должны внятно объяснить Грузии, что <…> она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению».

Затулин опасается «расползания боевиков по Кавказу» после того, как в конфликт на официальном уровне вмешается Турция. По словам депутата, Анкара пытается стать «вершителем судеб» в регионе, и Москва обязана «принять меры» в связи с этим.

В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин осудил позицию российского депутата. Эксперт напомнил, что Москва уже не раз призывала стороны к миру, а также выражала готовность предоставить площадку для переговоров лидеров Азербайджана и Армении.

«Я думаю, что ответственные депутаты Госдумы не должны делать такие радикальные заявления. Подобные слова могут стать причиной втягивания России в серьезный и затяжной вооруженный конфликт. И в Кремле, и в МИД уже говорили, что альтернативы процессу мирного урегулирования этого конфликта нет. Это принципиальная позиция России, и, мне кажется, что она верная. Различные сценарии могут рассматриваться военными и дипломатами, но переговорный путь – самый продуктивный», — уверен Топорнин.

Стремление Турции вмешаться в конфликт в Республике Нагорный Карабах объяснимо, полагает собеседник «Политике Сегодня». Турки называют Азербайджан «младшим братом» и сейчас пытаются поддержать своих союзников в НКР. Если на официальном уровне Анкара пока не вмешивается в конфликт, то неофициально турецкие вооруженные силы уже вовсю участвуют в боевых действиях против Армении.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард сообщала, что армянскими военными был сбит турецкий истребитель F-16, замеченный в воздушном пространстве Армении и Арцаха. Это в очередной раз доказывает, что Турция использует свои ВС для помощи Азербайджану. Из-за этого поставки вооружения в Турцию уже прекратила Канада.

«Очевидно, что если Турция участвует в конфликте, то только на стороне Азербайджана. На официальном уровне это может произойти только по просьбе Баку. Но здесь никаких противоречий нет. В мире нет таких документов, которые запрещают каким-то государствам выступать на стороне другой страны в вооруженном конфликте», — сообщил Топорнин.

Дипломат посоветовал Затулину и сторонам конфликта в НКР «охладить свои эмоции». Россия будет до последнего момента придерживаться мирной позиции в вооруженном противостоянии Армении и Азербайджана, уверен спикер. «Десантная операция» в Нагорно-Карабахской республике, о которой говорил депутат Госдумы, это абсолютно недопустимый шаг для Москвы, добавил Топорнин.

Напомним, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян уже выразили готовность приехать в Москву и провести переговоры для урегулирования карабахского конфликта.

«Нынешняя позиция Москвы по конфликту в НКР самая верная – мы должны использовать все наши возможности, чтобы принудить обе стороны к диалогу за столом переговоров, а не на поле боя. Для этого можно использовать разные механизмы, дипломатическое, политическое или экономическое давление. У России полно рычагов, с помощью которых можно повлиять на ситуацию», — заключил Топорнин.

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном и призывает стороны сесть за стол переговоров.

В Москве уже проходили переговоры между представителям Армении и Азербайджана. Сторонам потребовалось 11 часов, чтобы прийти к договоренностям по нагорнокарабахскому конфликту. Баку и Ереван договорились о прекращении огня и согласовании дополнительных параметров этого режима. Глава российского МИД Сергей Лавров позднее рассказал о вкладе президента России Владимира Путина в переговоры, который контролировал их даже ночью.

НКР уже много лет является камнем преткновения между Ереваном и Баку. Республика в феврале 1988 года вышла из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.