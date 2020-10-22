Инфекционист озвучил главное правило при инфекционных болезнях

Пациенты, у которых есть подозрения на коронавирусную инфекцию, не должны пытаться сбить высокую температуру. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Пациенты, у которых есть подозрения на коронавирусную инфекцию, не должны пытаться сбить высокую температуру. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Высокая температура у человека может свидетельствовать о наличии COVID-19, уточнил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров. В случае, когда ее показатели поднялись до 38,3–38,5 градусов, ничего делать не нужно.

"Высокая температура — это признак инфекции, признак болезни, но это и признак того, что организм борется", — отметил Никифоров.

Если температура выше этих значений, то ее можно плавно начать сбивать, но не до 36,6 градуса, уточнил эксперт. Он добавил, что это универсальное правило инфекционных болезней.

Минздрав призвал людей не делать КТ без назначения врача. Об этом сообщает телеканал "360".