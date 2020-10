Союз армян РФ отреагировал на предложение выкупить Карабах у Азербайджана

Российский бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьяан предложил выкупить территорию Нагорного Карабаха у Азербайджана по рыночной цене.

Президент «Союза армян России» Ара Абрамян жестко раскритиковал предложение российского бизнесмена армянского происхождения Гранта Агасьяна выкупить территорию Нагорного Карабаха у Азербайджана по рыночной цене. Собеседник «Политики Сегодня» признался, что впервые слышит об этом человеке.

Грант Агасьян записал видообращение, в котором предложил остановить войну в Нагорном Карабахе путем заключения сделки. Бизнесмен считает, что прекратить военные действия необходимо, но недостаточно, поскольку конфликт в таком случае может затихнуть лишь на время.

Он также предложил провести независимую оценку земли с учетом ее реальной стоимости, текущего состояния объектов недвижимости после бомбардировок. Также существует другой способ оценки: посчитать, сколько недополучают бюджеты Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Итоговую цифру армянские предприниматели готовы обсуждать, подчеркнул Агасьян.

Глава Союза Армян уверен, что такое решение попросту невозможно.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию. Стороны сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди мирного населения.

Россия и многие другие страны неоднократно призывали Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров, чтобы разрешить ситуацию мирным путем. При этом Турция, обладающая в регионе серьезным политическим весом, открыто поддерживает Азербайджан и осуждает действия Армении.

FM of #Armenia @ZMnatsakanyan & FM of #Russia Sergey Lavrov discussed situation in #NagornoKarabakh conflict zone & implementation of agreements on cessation of hostilities. Minister Mnatsakanyan underlined establishment of #ceasefire maintained through verification mechanisms. pic.twitter.com/Y9MaiXz91r