Ефремов уволил еще одного адвоката

Михаил Ефремов уволил адвоката Андрея Алешкина, который пытался договориться о примирении с потерпевшими, передает ТАСС.

Михаил Ефремов уволил адвоката Андрея Алешкина, который пытался договориться о примирении с потерпевшими, передает ТАСС.

Во время заседания Мосгорсуда актер заявил, что отказывается от услуг адвоката Алешкина, которого для него нанял Никита Джигурда.

Сам Алешкин рассказал журналистам, что несколько раз приходил к Ефремову в СИЗО и договорился, что он извинится перед родственниками погибшего и напишет им письма. За два дня до рассмотрения апелляции супруга артиста отказалась от услуг юриста и обвинила его в сговоре с адвокатом Добровинским, который представляет интересы потерпевших.

Александр Добровинский заявил, что действительно вел переговоры с Алешкиным и мог бы попросить Захаровых поддержать смягчение приговора Ефремову.