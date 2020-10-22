Украина установила новый антирекорд по числу заражений COVID-19 в сутки

Украинские врачи зарегистрировали новый антирекорд по количеству заражений коронавирусной инфекцией в стране за сутки — 7053 случая. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Украинские врачи зарегистрировали новый антирекорд по количеству заражений коронавирусной инфекцией в стране за сутки — 7053 случая. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Число украинцев, заболевших COVID-19 за минувшие сутки, на 5% больше аналогичного показателя днем ранее. Зафиксировано 116 новых летальных случаев. Самое большое количество заразившихся за предыдущие сутки граждан Украины зарегистрировано в Киеве, а также в Харьковской и Одесской областях.

На брифинге 22 октября министр здравоохранения страны Максим Степанов уточнил, что за сутки было проведено 62 418 исследований на коронавирус.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если число случаев заражений в сутки превысит 9,5 тысячи, в стране будет введен жесткий карантин.