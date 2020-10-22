Ветеран "Альфы" похвалил работу грузинских спецслужб за спасение заложников

Жизни людей нельзя измерить никакими деньгами, а задержание преступника — уже вопрос времени, заявил ветеран подразделения "Альфа" Сергей Гончаров, комментируя действия грузинских спецслужб по освобождению заложников в Зугдиди телеканалу "360".

Жизни людей нельзя измерить никакими деньгами, а задержание преступника — уже вопрос времени, заявил ветеран подразделения "Альфа" Сергей Гончаров, комментируя действия грузинских спецслужб по освобождению заложников в Зугдиди телеканалу "360".

По мнению Гончарова, спецслужбы Грузии приняли правильное решение в ситуации с захватом заложников. Главный приоритет — человеческие жизни, а преступника обязательно поймают правоохранители.

"Раз он ушел без стрельбы, ему, видимо, выдали деньги. Это мои предположения", — сказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Подробности спецоперации не разглашаются, однако все и так уже в курсе, отметил Гончаров. По такому пути пошли бы силовики любой страны. Главные итоги — спасенные жизни и сбежавший преступник, однако покинуть Грузию ему будет не так просто, подытожил ветеран.