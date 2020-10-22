Эстонский политик посоветовал местным геям уехать в Швецию

Эстонским геям стоит переезжать в Швецию, заявил министр внутренних дел Эстонии и один из лидеров националистской Консервативной народной партии (Ekre) Март Хельме. Слова политика опубликовало издание Da Dagsavisen.

Эстонским геям стоит переезжать в Швецию, заявил министр внутренних дел Эстонии и один из лидеров националистской Консервативной народной партии (Ekre) Март Хельме. Слова политика опубликовало издание Da Dagsavisen.

СМИ отмечает, что высказывание может вызвать правительственный кризис в государстве.

Хельме считает, что мужчины и женщины должны рожать детей, а государство — сохранять мораль. Политик подчеркнул, что недружелюбно относится к гомосексуалистам.

Консерваторы собираются устроить в Эстонии референдум по поводу однополых браков. Партия планирует закрепить в Конституции понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.