11:55 22 Октября 2020Политика
Эстонский политик посоветовал местным геям уехать в Швецию
Эстонским геям стоит переезжать в Швецию, заявил министр внутренних дел Эстонии и один из лидеров националистской Консервативной народной партии (Ekre) Март Хельме. Слова политика опубликовало издание Da Dagsavisen.
Эстонским геям стоит переезжать в Швецию, заявил министр внутренних дел Эстонии и один из лидеров националистской Консервативной народной партии (Ekre) Март Хельме. Слова политика опубликовало издание Da Dagsavisen.
СМИ отмечает, что высказывание может вызвать правительственный кризис в государстве.
Хельме считает, что мужчины и женщины должны рожать детей, а государство — сохранять мораль. Политик подчеркнул, что недружелюбно относится к гомосексуалистам.
Консерваторы собираются устроить в Эстонии референдум по поводу однополых браков. Партия планирует закрепить в Конституции понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.