Минздрав Алтайского края отреагировал на скопление трупов в подвале медучреждения

Наличие тел умерших в подвале одной из больниц Алтая прокомментировали в местном минздраве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Наличие тел умерших в подвале одной из больниц Алтая прокомментировали в местном минздраве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Видеозапись, на которой видны тела в коридоре медучреждения, появилось в Сети, подтвердили в ведомстве. По данным краевого отделения Минздрава РФ, кадры сняты в городской больнице №12.

"Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье", — сообщил главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы сделать этот процесс более оперативным, подчеркнул эксперт. Кадры в стенах морга городской больницы №12 были сняты 17 октября.

Минздрав призвал людей не делать КТ без назначения врача. Об этом сообщает телеканал "360".