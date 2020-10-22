Минздрав Алтайского края отреагировал на скопление трупов в подвале медучреждения
Наличие тел умерших в подвале одной из больниц Алтая прокомментировали в местном минздраве. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Видеозапись, на которой видны тела в коридоре медучреждения, появилось в Сети, подтвердили в ведомстве. По данным краевого отделения Минздрава РФ, кадры сняты в городской больнице №12.
"Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье", — сообщил главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.
Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы сделать этот процесс более оперативным, подчеркнул эксперт. Кадры в стенах морга городской больницы №12 были сняты 17 октября.
Минздрав призвал людей не делать КТ без назначения врача. Об этом сообщает телеканал "360".