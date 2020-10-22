Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:43   22 Октября 2020
Общество

Онищенко предупредил об опасности антисептиков для кожи рук

Онищенко предупредил об опасности антисептиков для кожи рук

Ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от передачи COVID-19, сообщил академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Чрезмерное использование дезинфицирующих средств может повредить микрофлоре кожи, рассказал Онищенко. Сейчас в России введен обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах, так как зафиксирован рост заболеваемости. Депутат призвал лучше носить перчатки, чем пользоваться антисептиками.

Информация о ситуации в РФ в период пандемии коронавируса размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные ежедневно обновляются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#коронавирус #перчатки #антисептик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров