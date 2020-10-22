Онищенко предупредил об опасности антисептиков для кожи рук

Ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от передачи COVID-19, сообщил академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от передачи COVID-19, сообщил академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Чрезмерное использование дезинфицирующих средств может повредить микрофлоре кожи, рассказал Онищенко. Сейчас в России введен обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах, так как зафиксирован рост заболеваемости. Депутат призвал лучше носить перчатки, чем пользоваться антисептиками.

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