Как Трамп будет наказывать Китай за распространение COVID-19

Из-за колоссальной взаимозависимости экономик двух стран борьба с Китаем может серьезно ударить по самим США, считает Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп пообещал «много чего сделать» с Китаем в случае своего избрания на второй срок. На встрече с избирателями в Белом доме он также обвинил Пекин в том, что американцы вынуждены носить маски.

«То, что они с нами сделали, — это позор», — ответил Трамп на вопрос, какую политику он намерен проводить в отношении Китая, если победит на выборах.

Однако пояснить, что именно он имеет в виду, Трамп отказался и лишь еще раз повторил, что Китай виноват в сложившейся ситуации в США, и в мире. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз обвинил своего соперника от демократов Джо Байдена в содействии Китаю и в том, что тот жертвует американскими интересами в угоду собственным.

WSJ Editorial Board: Joe Biden Must Answer Questions About Hunter Biden and China https://t.co/pF2M9i9OSu via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2020

Отношения с Китаем стали одним из важных моментов в предвыборных кампаниях кандидатов. В августе Трамп пообещал, что в случае победы на следующих президентских выборах он будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик Соединенных Штатов и КНР.

Из-за колоссальной экономической взаимозависимости борьба с Китаем может серьезно ударить по самим США, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт напомнил, что до президентства Трампа американская элита рассматривала концепцию «большой двойки», состоящей из США и Китая. Правда, Китаю в этой системе предназначалась роль «младшего брата», отмечает американист.

«Шли разговоры о так называемой Кемирике, о"мир на двоих", G2. Америка по этой концепции выступала таким политическим лидером, а Китай ее экономической составляющей. Но пришел Трамп, и для него Китай стал главным противником. Но в виду колоссальной зависимости двух стран друг от друга, торговая война, которая может с новой силой развиться, может ударить и по США», — говорит эксперт.

Американцы не боятся вводить новые пакеты санкций против России, потому зависимости между экономками двух стран нет, говорит Блохин. Он объяснил это тем, что между РФ и США крайне низкий товарооборот, так что санкции не влияют на интересы страны. С Китаем же товарооборот остается высокий — более 600 миллиардов долларов в год.

«Китай держит в ценных бумагах триллионы долларов. А еще в Китае сосредоточены все отделения транснациональный американских корпораций», — перечисляет Блохин.

Для преодоления экономической зависимости от Пекина Трамп обещает вернуть с территории азиатского государства производственные мощности. Действующий президент США исходит из того, что промышленность Соединенных Штатов способна производить достаточно широкий ассортимент товаров, которые сейчас импортируются из Китая.

«Глобалистская элита вывозила промышленность с территории США. Этим людям было абсолютно наплевать на страну, они искали лишь выгоду. И им все равно, кто работает на США и кто производит американские товары, главное — получать прибыль. Заводы из страны выводились, а американская глубинка страдала».

Оторваться от Китая американский лидер планирует с помощью технологий четвертой промышленной революции: роботизации и автоматизации производственных процессов, объясняет Блохин. Развитие технологий будет стимулировать целые области производства, а также позволит Трампу проводить жесткую миграционную политику на фоне сокращения рабочих мест.

В то же время четвертая промышленная революция может сыграть против Китая, считает американист.

«Китай тоже один из лидеров в этой сфере, он наступает на пятки США. А американцы и рассчитают, что китайцы будут их догонять. Из-за автоматизации производственных процессов в Китае последуют массовые увольнения, увеличение безработицы. Население будет волноваться, будут расширяться протестное настроение. А американцы будут дополнять это, расшатывая ситуацию по разным фронтам — Гонконг, Синьцзян-Уйгурский АО, Тибет, Тайвань. Это комплексная история», — резюмировал Блохин.

Соединенные Штаты с 2017 года ведут торговую войну с Китаем. В начале 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки. Тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако на фоне пандемии коронавируса конфронтация между странами усилилась. Американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении COVID-19 и отказалась заключать «вторую фазу сделки».