Как Трамп будет наказывать Китай за распространение COVID-19

Из-за колоссальной взаимозависимости экономик двух стран борьба с Китаем может серьезно ударить по самим США, считает Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп пообещал «много чего сделать» с Китаем в случае своего избрания на второй срок. На встрече с избирателями в Белом доме он также обвинил Пекин в том, что американцы вынуждены носить маски.

Однако пояснить, что именно он имеет в виду, Трамп отказался и лишь еще раз повторил, что Китай виноват в сложившейся ситуации в США, и в мире. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз обвинил своего соперника от демократов Джо Байдена в содействии Китаю и в том, что тот жертвует американскими интересами в угоду собственным.

