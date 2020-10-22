Пожилая фанатка Ефремова собирается "подложить свинью" Добровинскому

Женщина пожилого возраста, являющаяся поклонницей актера Михаила Ефремова, собирается подарить бывшему адвокату артиста Александру Добровинскому связанную свинью.

Женщина пожилого возраста, являющаяся поклонницей актера Михаила Ефремова, собирается подарить бывшему адвокату артиста Александру Добровинскому связанную свинью.

Пожилая фанатка самостоятельно связала свинью, с которой пришла к зданию Мосгорсуда, где проходит заседание по рассмотрению апелляции на приговор Ефремову. Игрушечное животное женщина намерена вручить юристу, сообщив журналистам, что свинья предназначается "адвокату Добросвинскому".