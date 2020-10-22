Лукашенко рассказал Нарышкину об обстановке вокруг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о непростой обстановке, которая складывается вокруг Союзного государства. Об этом пишет ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о непростой обстановке, которая складывается вокруг Союзного государства. Об этом пишет ТАСС.

Александр Лукашенко встретился в Минске с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. По словам президента Белоруссии, обстановка вокруг Союзного государства возникает непростая. Глава республики поблагодарил Нарышкина за регулярное предоставление информации, которую доводят до спецслужб Белоруссии.

Директор СВР РФ ответил, что спецслужбы двух стран способны многое сделать для обеспечения государственных интересов и безопасности.