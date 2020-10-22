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11:23   22 Октября 2020
Политика

Лукашенко рассказал Нарышкину об обстановке вокруг Союзного государства

Лукашенко рассказал Нарышкину об обстановке вокруг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о непростой обстановке, которая складывается вокруг Союзного государства. Об этом пишет ТАСС.

Александр Лукашенко встретился в Минске с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. По словам президента Белоруссии, обстановка вокруг Союзного государства возникает непростая. Глава республики поблагодарил Нарышкина за регулярное предоставление информации, которую доводят до спецслужб Белоруссии.

Директор СВР РФ ответил, что спецслужбы двух стран способны многое сделать для обеспечения государственных интересов и безопасности.

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#нарышкин #белоруссия #лукашенко

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