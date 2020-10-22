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11:20   22 Октября 2020
Общество

В медиацентре "Патриот" поднимут вопрос кредитной амнистии в России

В медиацентре "Патриот" поднимут вопрос кредитной амнистии в России

ФАН (Федеральное агентство новостей) и Медиагруппа "Патриот" проведут совместный прямой эфир на тему "Возможна ли в России кредитная амнистия" 22 октября, в четверг. Трансляция пройдет в 14:00 по московскому времени.

Доля просроченных кредитов в России выросла до 70%. Произошло это из-за финансовых сложностей на фоне пандемии коронавируса нового типа. Счетная палата РФ в условиях снижения доходов российских граждан разглядела наличие серьезных рисков роста просроченных долгов физических лиц. Сергей Миронов, руководитель соответствующей фракции в Государственной думе, предлагает на фоне этого провести в стране кредитную амнистию. Однако многие эксперты уже раскритиковали такое решение проблемы.

Совместный прямой эфир ФАН с Медиагруппой "Патриот" будет призван раскрыть тему более подробно и разобраться при помощи специалистов в плюсах и минусах, а также подводных камнях предложенного Мироновым решения.

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#миронов #амнистия #эфир

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