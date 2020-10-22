Проценко назвал симптомы COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую

Люди с коронавирусной инфекцией иногда получают лечение на дому, однако существует ряд симптомов COVID-19, при которых больному нужно срочно вызывать доктора. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил показания для звонка в скорую.

Люди с коронавирусной инфекцией иногда получают лечение на дому, однако существует ряд симптомов COVID-19, при которых больному нужно срочно вызывать доктора. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил показания для звонка в скорую.

Срочная госпитализация, как объясняет главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40", кандидат медицинских наук Денис Проценко, необходима больным коронавирусом с высокой температурой, которая не сбивается лекарствами.

" Есть определенные критерии госпитализации: устойчивая к жаропонижающим высокая температура, которая не сбивается больше 48 часов. Частота дыхания больше 25 раз в минуту. Снижение сатурации в легких, если показатель меньше 92% — это критерий для обращения в скорую помощь", — заявил Проценко.

Не всем пациентам необходимо делать компьютерную томографию, подчеркнул врач. Показания для этого есть только у людей с проявляющейся симптоматикой. Проценко также призвал не паниковать при получении результатов КТ. Он отметил, что грипп тоже дает определенный процент поражения легких.

Кроме того, он призвал москвичей не создавать искусственные очереди при записи к врачу и на компьютерную томографию, а пользоваться единой медицинская информационной системой для предварительной записи на определенное время.