Рэпер 50 Cent потерял в цене из-за налоговой реформы Байдена

За несколько недель до выборов от демократа отвернулся один из его главных сторонников.

Накануне нового раунда дебатов между претендентами на пост президента США (пройдут 22 октября 2020 года) от Джозефа Байдена начали отворачиваться избиратели. Все дело в так называемом «налоговом плане» кандидата от Демократической партии, который не устраивает обеспеченных американцев.

Вывернуть кошельки

В самом начале избирательной кампании Байден обещал, что поднимет налоги для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год. Для сравнения, средний доход обычной американской семьи не превышает 70 тысяч долларов в год. По словам кандидата от Демпартии, налоги нужно повышать для того, чтобы богачи вносили «свою лепту» в развитие страны.

«Настало время для того, чтобы они [богатые американцы — прим. ред.] начали платить свою долю экономических обязанностей, которые у нас есть. Я никого не наказываю. Богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC в августе 2020 года.

Теперь богатые вносят свою лепту в предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа. Недовольство «налоговым планом» Байдена на весь Twitter высказал Кертис Джексон, более известный, как популярный рэп-исполнитель 50 Cent. Он раскритиковал повышение налогов, обыграв свой творческий псевдоним:

????Yeah, i don’t want to be 20cent. 62% is a very, very,bad idea. ????i don’t like it ! #abcforlife nov 18 #starzgettheapp pic.twitter.com/y9TsSs0o6Q — 50cent (@50cent) October 20, 2020

«Да, я не хочу стать двадцатицентовым [превратиться из 50 Cent в 20 Cent – прим. ред.]. 62% налогов — это очень, очень плохая идея. Мне это не нравится», — заявил рэпер.

После этого Джексон официально подтвердил, что перешел на сторону кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который не планирует поднимать налоги для богатых. 50 Cent призвал остальных американцев сделать то же самое. Теперь администрация республиканца надеется, что такая агитация привлечет на сторону действующего президента темнокожих избирателей.

Газета New York Post (NYP) пишет, что американцам есть, с чем сравнивать: в 2017 году Дональд Трамп демонстрировал стране совсем другие намерения, подписав закон о всеобъемлющей налоговой реформе США. Практически все пункты в этом проекте предполагали снижение налоговых ставок для разных слоев населения, а также юридических лиц.

В законе было прописано, что люди, зарабатывающие больше 500 тысяч долларов в год, должны отдавать в казну 37% своего дохода. Для обычных американцев, которые зарабатывают до 150 тысяч долларов, налоговая планка составит 24%.

Эксперты NYP подсчитали, что если Байден станет президентом и осуществит «налоговый план», то обеспеченным жителям США придется платить почти в два раза больше налогов. К примеру, для штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси планка поднимется до 60% от годового дохода, а для Калифорнии – 62%.

Джаред Уолчак, аналитик Налогового фонда обратил внимание, что такое повышение налогов увеличит федеральные налоговые поступления на три триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Но американский ВВП упадет на полтора процента.

Несбыточная мечта

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров объяснил «Политике Сегодня», что победа Байдена на выборах президента не гарантирует осуществление его налоговой программы. Республиканцы не пропустят такой законопроект.

«Демократы в этой части идут на серьезное столкновение с Республиканской партией, пытаясь изменить налоговое законодательство. Байден хочет привлечь на свою сторону белых американцев, которые голосовали за Трампа, ведь поднятие налогов для богатых может им понравится. Но Байден столкнется с сопротивлением, причем не только со стороны республиканцев, но и со стороны умеренных демократов. В их партии все не так однозначно», — рассказал эксперт.

В случае вероятной победы Байдена главным вопросом станет число кресел, которые смогут занять демократы в Палате представителей США и Сенате. Последний считается довольно консервативным органом, где большую часть, как правило, составляют республиканцы.

«Поэтому тут не так все просто. Одно дело – это заявления, которые всегда воспринимаются остро перед выборами, и другое дело – это реальные реформы, которые могут не пройти слушания. Пока что это предвыборный ход, с помощью которого Байден противостоит Трампу. Поднятие налогов может даже не пройти слушания в Демпартии, республиканцы даже не успеют этот проект раскритиковать», — добавил Петров.

Напомним, что 22 октября 2020 года в США пройдет новый раунд дебатов между Трампом и Байденом. Американист заключил, что в ходе дискуссии демократ обязательно обыграет ситуацию с темнокожим рэпером, отвернувшимся от него за несколько недель до выборов. Кандидат в президенты сделает упор на простых американцах, которые должны поддержать его в стремлении «стрясти» больше денег с богачей.

Выборы американского президента состоятся 3 ноября 2020 года. По последним результатам опросов, Джо Байден опережает Дональда Трамп более чем на 10% голосов избирателей. По состоянию на 15 октября 2020 года, кандидата от Демократической партии США поддерживает 54% американцев, а кандидата от Республиканской партии — всего 43%.