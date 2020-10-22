Лавров заявил о приверженности стран БРИКС справедливому миропорядку

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в видеообращении к участникам Форума молодых дипломатов, что БРИКС будет отстаивать принципы справедливого миропорядка, основанные на уважении норм международного права, сообщает ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в видеообращении к участникам Форума молодых дипломатов, что БРИКС будет отстаивать принципы справедливого миропорядка, основанные на уважении норм международного права, сообщает ТАСС.

Одним из приоритетных направлений внешней политики Москвы является углубление стратегического партнерства стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), отметил Лавров. По его словам, за последнее десятилетие это объединение показало себя как авторитетное и востребованное.

Страны БРИКС выступают за решение любых конфликтных ситуаций только мирными средствами, сказал глава дипломатического ведомства РФ. Группа из пяти государств отстаивает принципы справедливого миропорядка, которые основаны на уважении регламента международного права, подытожил он.